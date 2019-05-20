В новый репертуар поющего фонтана в Челябинске включили песни ABBA и Ванессы Мэй
Поющий фонтан в центре Челябинска снова работает. Шоу начинается каждый вечер в 20:30, а заканчивается в 21:40. Под красивые мелодии струи воды взмывают вверх и красиво подсвечиваются.
Общественники и эксперты называют установку музыкального фонтана одним из немногих по-настоящему удачных решений по благоустройству за последние годы. Сквер на площади Революции стал хорошим местом для вечерних прогулок.
— В этом году решили обновить музыкальный репертуар фонтана. Его записали двумя блоками, которые чередуются через день. Каждый рассчитан на 1 час 10 минут, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.
КСТАТИ
Какие песни включили в репертуар фонтана
Эпатаж — Песня о Челябинске
Ванесса Мэй — Ariya Kavaradossi
ABBA — The Winner Takes It All
Династия — Предчувствие грозы (Шторм Вивальди)
Andrea Bocelli & Giorgia — Vivo Per Lei
Paul Mauriat — Alla Figaro
DJ Zed — It's Raining Men
Белое золото — Разбросала косы русые береза
Даяна Кирилова — Мечтай
Yuruma — Angel melody (dance remix)
Paul Mauriat — Minuetto
Dj Neo (Neo-minus)
Струнный квартет Бонд — Зима Вивальди
Sonm — Lunnaya Sonata
David Garred — We Will Rock You
Евро & Эд Рэй Родионов — Огни большого города.
ИСТОЧНИК KP.RU