В новый репертуар поющего фонтана в Челябинске включили песни ABBA и Ванессы Мэй

СЕГОДНЯ 13:49 2019-05-20T13:58:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Поющий фонтан в центре Челябинска снова работает. Шоу начинается каждый вечер в 20:30, а заканчивается в 21:40. Под красивые мелодии струи воды взмывают вверх и красиво подсвечиваются.

Общественники и эксперты называют установку музыкального фонтана одним из немногих по-настоящему удачных решений по благоустройству за последние годы. Сквер на площади Революции стал хорошим местом для вечерних прогулок.

— В этом году решили обновить музыкальный репертуар фонтана. Его записали двумя блоками, которые чередуются через день. Каждый рассчитан на 1 час 10 минут, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

КСТАТИ

Какие песни включили в репертуар фонтана

Эпатаж — Песня о Челябинске

Ванесса Мэй — Ariya Kavaradossi

ABBA — The Winner Takes It All

Династия — Предчувствие грозы (Шторм Вивальди)

Andrea Bocelli & Giorgia — Vivo Per Lei

Paul Mauriat — Alla Figaro

DJ Zed — It's Raining Men

Белое золото — Разбросала косы русые береза

Даяна Кирилова — Мечтай

Yuruma — Angel melody (dance remix)

Paul Mauriat — Minuetto

Dj Neo (Neo-minus)

Струнный квартет Бонд — Зима Вивальди

Sonm — Lunnaya Sonata

David Garred — We Will Rock You

Евро & Эд Рэй Родионов — Огни большого города.

ИСТОЧНИК KP.RU