Следователи проводят проверку после гибели жительницы Челябинской области под колесами поезда

СЕГОДНЯ 19:29 2019-05-20T19:29:37+03:00

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В Карталах попала под поезд 37-летняя жительница. Трагедия произошла утром в воскресенье, 19 мая. По предварительным данным, женщина переходила железнодорожные пути по служебному переходу. Ходить по нему жителям запрещено. Сейчас силовики проводят доследственную проверку.

— Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в Уральском следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, опросила сотрудников локомотивной бригады и родственников погибшей. Пока все указывает на то, что это был несчастный случай.

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ИСТОЧНИК KP.RU