Челябинцам могут вернуть право прямых выборов депутатов городской Думы

СЕГОДНЯ 06:16 2019-05-21T06:16:16+03:00

В сентябре выборы депутатов в Челябинскую городскую Думу пройдут по прежнему сценарию. А вот через пять лет возможна смена схемы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава региона Алексей Текслер полагает, что сделать это возможно через пять лет

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Глава Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с депутатами Законодательного Собрания. В своем обращении он отметил, что не исключает возврата к прямым выборам депутатов в Челябинске.

— Наш регион входит в двухлетний избирательный цикл. В этом году предстоят выборы губернатора, в следующем — выборы в ЗСО. На муниципальном уровне, не считая областного центра, этой осенью различные кампании пройдут еще в 25 муниципальных районах и городских округах. В Челябинске будут выборы в районные советы депутатов. Это — семь избирательных кампаний, в которых предстоит избрать 170 человек, — сказал Текслер.

В 2014 г Челябинск стал пилотной площадкой реформы местного самоуправления. Горожане выбирали не депутатов городской Думы, но депутатов райсоветов. Предполагалось, что «на местах» народные избранники будут ближе к народу, знать локальные проблемы, решать их оперативнее.

Однако, вал обращений на имя главы региона по локальным темам: двора, сквера, улицы, вывоза снега зимой, уборки мусора летом — дают основание для выводов о несовершенной схеме деятельности депутатского корпуса в районах. Народ своих избранников не знает. Потому Алексей Текслер не исключил возврата к прежней системе:

— В целом, у системы «город с внутригородскими районами» существует потенциал, и его стоит попытаться раскрыть. Если мы это сделаем в предстоящем пятилетнем цикле, значит такой системе быть. Если — нет, к следующим выборам мы вернемся к прежней системе, когда депутаты Гордумы выбирались жителями Челябинска напрямую.

ИСТОЧНИК KP.RU