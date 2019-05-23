«Тарарахнул зинзивер». Возмущенная домашним заданием мама ищет ребенку другую школу в Челябинской области

СЕГОДНЯ 05:00 2019-05-23T05:05:22+03:00

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Накануне школьных каникул в группе «Инцидент Миасс» появился пост от мамы четвероклассницы.

— Подскажите, пожалуйста, есть ли в нашем городе школы, в которых обучают по старой программе издательства «Просвещение»? — спросила Татьяна Шахманова пользователей соцсети.

Позже она выложила еще один пост, в котором пояснила причину своего желания сменить школу. Родительницу возмутило домашнее задание по чтению. Авторы учебника предлагают детям найти главную мысль в стихотворении Велимира Хлебникова:

Крылышкуя золотописьмом тончайших жил,

Кузнечик в кузов пуза уложил

Прибрежных много трав и вер.

«Пинь, пинь, пинь»! — тарарахнул зинзивер (...)

Известно, что по учебнику с таким заданием учатся в обычной школе №22 города Миасса, как и во многих других. Программа «Перспектива». Не обошлось без классических комментариев «Что употребляет автор?»

— Печально, что, встретив на своем пути что-то необычное, большинству людей проще обвинить автора. А не, пораскинув мозгами и подключив фантазию, попробовать понять, что же хотел он донести. Если кто не в курсе, то есть такое направление в русской культуре — футуризм, для которого свойственны выход за рамки привычного. Так почему бы не включить в программу знакомство с этим направлением? Только потому, что это «сложнааа»? Зато здорово развивает способность мыслить нестандартно, — защитила учебник Алена Скляр.

— Да само стихотворение-то нормальное. Но оторопь у меня вызывает именно то, что это предлагается детям 10 лет. Ну не может быть еще у младшеклассника багажа знаний, необходимого для анализа авангардных литературных экспериментов начала XX века! — прокомментировал Алексей.

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ИСТОЧНИК KP.RU