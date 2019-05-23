Как провезти велосипед на электричке бесплатно в Челябинск
В ближайшее воскресенье, 26 мая, любой пассажир сможет провезти в электричке бесплатно велосипед. Акция действует на всей территории Челябинкой области и приурочена к «Городской велопрогулке» в Челябинске, сообщает пресс-служба ЮУЖД.
— Жители региона вместе со своим двухколесным транспортом смогут добраться до южноуральской столицы по железной дороге, а в Челябинске выйти на старт со всеми участниками велопрогулки, — замечают в пресс-службе.
«Городская велопрогулка» начнется в 8 утра от сквера 20-летия Победы на ул. Воровского (рядом с медакадемией). Маршрут протяженностью 25 км пройдет по Челябинскому городскому бору.
Кстати, согласно Правилам перевозок, велосипед можно провозить исключтельно в тамбуре. Один пассажир может провезти не более одного транспортного средства.
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ИСТОЧНИК KP.RU