Из магазинов Челябинской области чаще всего воруют красную икру и коньяк: кто и зачем

СЕГОДНЯ 04:47 2019-05-24T04:50:08+03:00

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Возможно, вы замечали, что в супермаркетах часто вешают магниты «пищалки» на определенные продукты: например, алкоголь и кофе. При этом другие недешевые товары могут стоять без такой защиты. Разговор об этом зашел из-за жалобы продавца в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК, что у него стала часто пропадать красная икра.

— Воруют, а потом ходят и по дешевке продают. Но не только икру. Это же целый промысел. Люди живут этим, другого ничего не могут и не хотят. Есть даже определенный перечень продуктов, которые пользуются популярностью у таких воришек. Колбаса сырокопченая, икра, масло сливочное, кофе дорогой, коньяк. А что касается икры... Один раз прокатило, второй раз, и теперь вор не остановится, пока вы его не поймаете, или пока не закроете доступ, — рассказала Елена Кисилева.

Другой сотрудник супермаркета Михаил Окользин выделил несколько видов магазинных воришек:

1. Бабушки, которые воруют, в основном, колбасы и сыры для себя.

2. Молодежь, которая тырит шоколадки «по приколу».

3. Наркоманы и алкаши, которые прут на продажу все что, подороже и легче перепродать. В основном, это икра, кофе, алкоголь и конфеты.

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ИСТОЧНИК KP.RU