Берег Смолино в черте Челябинска огородили забором

СЕГОДНЯ 09:59 2019-05-24T09:59:30+03:00

Горожане боятся, что с приходом тепла не смогут пройти на пляж

Изменить размер текста: A A

На берегу озера Смолино в Ленинском районе города появился забор из досок, который перекрыл доступ к воде, сообщают читатели «Комсомольской правды» — Челябинск». Люди опасаются, что с приходом тепла смогут пройти к воде только за деньги.

Строители обнесли двухметровым забором дикий пляж, находящийся со стороны микрорайона Сельмаш.

— Причем, огорожен в аккурат чистый берег, где нет камыша, и где раньше любили отдыхать люди, — жалуются горожане.

Забор перекроет ведущую к пляжу дорогу. Фото: сообщество "Регион-74".

Администрация Ленинского района подтвердила догадки людей: на берегу началось обустройство частного пляжа, где для отдыхающих установят лежаки. Сколько бизнес запросит за свои услуги, пока не известно. Но населению стоит помнить, что, согласно Водному кодексу России, территория пляжа на протяжении 20 метров от линии воды считается зоной свободного доступа.

Это значит, что бизнесмены должны обеспечить свободный проход к воде. Собирать деньги бизнес имеет право только за оказанные услуги: например, за аренду лежаков, зонтов от солнца, за туалет и другие блага цивилизации, которые не смогла обеспечить природа.

КСТАТИ

Не первый случай на Смолино

Несколько лет назад аналогичный скандал разгорелся на платном пляже, который оборудовали у Храма иконы "Утоли моя печали" на озере Смолино. Горожан не пропускали к воде, требовали купить билет. После вмешательства прокуратуры забор на том берегу не убрали, однако доступ к воде стал свободным. Люди платили только в том случае, если арендовали зонтики и лежаки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU