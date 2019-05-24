Алексей Текслер требует от властей Челябинска вычистить все тротуары

СЕГОДНЯ 19:17 2019-05-24T19:20:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Об огромном количестве претензий к содержанию дорог и тротуаров, что звучат от жителей, руководитель Челябинской области Алексей Текслер заявил 24 мая. Эта тема из уст руководителя такого региона, как наш, звучит впервые. Кажется, элементарный обязательный вопрос. Но прежние губернаторы пеклись только о содержании проезжей части. А пешеходы существовали словно на пыльной обочине. Зимой наши тротуары завалены сметенным с дорог снегом и забиты льдом, летом мы задыхаемся от сухой грязи и щебенки, не выметенной с зимы.

— Я обсуждал эту тему с городом, с подрядчиками. Все друг на друга кивают: подрядчик говорит, что делает работы, определенные контрактом. Кто должен убирать тротуары на улицах, во внутриквартальных проездах, во дворах — непонятно. Это потому, что мы не можем разобраться с ответственностью по содержанию дорог, — говорит Текслер.

Он заявил, что ни разу не видел, чтобы на тротуарах, даже в центре города, работала современная уборочная техника. Поручил чиновникам мэрии посмотреть, как организована эта работа в других городах: «У нас по улицам ходить невозможно, потому что пылища везде».

Текслер подчеркнул, что в контракте на содержание улично-дорожной сети-2020 вопрос с чистотой тротуаров должен быть обязательно.

— Поступает огромное количество жалоб на тротуары. Люди гуляют с детьми; пыли — огромное количество. В мегаполисах с большой экологической нагрузкой это недопустимо. Я выступил с инициативой увеличить объем финансирования благоустройства в районах Челябинска за счет перераспределения поступлений земельного налога. Дополнительно в год это 500 млн руб. Средства нужно направить, в том числе, на содержание тротуаров вдоль улиц, во дворах и внутриквартальных проездах, — сказал Текслер. — Уверен, мы изменим ситуацию. Хотели бы увидеть перемены уже этим летом.

ИСТОЧНИК KP.RU