В Челябинске на полтора месяца частично перекроют движение по улице Труда
Ограничения снимут 12 июля
Изменить размер текста:
В центре города с 27 мая начнется строительство водосетей для нового жилого дома. Из-за этого на улице Труда ограничат движение до 12 июля.
Дорогу частично перекроют на пересечении улиц Свободы и Труда, а также на участке от улицы Красноармейской до улицы Пушкина. Об этом сообщили в администрации города. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.
Напомним, что завтра, 26 мая, на время Крестного хода, посвященного Дню славянской письменности, ограничат движение транспорта по Свердловскому проспекту с 11:30 до 12:15.
ИСТОЧНИК KP.RU