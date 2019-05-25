В Челябинске на полтора месяца частично перекроют движение по улице Труда

СЕГОДНЯ 10:32 2019-05-25T10:32:56+03:00

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В центре города с 27 мая начнется строительство водосетей для нового жилого дома. Из-за этого на улице Труда ограничат движение до 12 июля.

Дорогу частично перекроют на пересечении улиц Свободы и Труда, а также на участке от улицы Красноармейской до улицы Пушкина. Об этом сообщили в администрации города. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Напомним, что завтра, 26 мая, на время Крестного хода, посвященного Дню славянской письменности, ограничат движение транспорта по Свердловскому проспекту с 11:30 до 12:15.

ИСТОЧНИК KP.RU