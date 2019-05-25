2019-05-25T10:32:56+03:00
Общество

В Челябинске на полтора месяца частично перекроют движение по улице Труда

Ограничения снимут 12 июля
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В центре города с 27 мая начнется строительство водосетей для нового жилого дома. Из-за этого на улице Труда ограничат движение до 12 июля.

Дорогу частично перекроют на пересечении улиц Свободы и Труда, а также на участке от улицы Красноармейской до улицы Пушкина. Об этом сообщили в администрации города. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Напомним, что завтра, 26 мая, на время Крестного хода, посвященного Дню славянской письменности, ограничат движение транспорта по Свердловскому проспекту с 11:30 до 12:15.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На семейном фестивале в Челябинской области испекут полутораметровый пирог
«Два человека погибли, еще трое в больнице»: в Челябинске иномарка сбила пешехода и врезалась в самосвал
«Спасал друзей»: мальчик, пропавший на карьере в Челябинской области, погиб
На заброшенном карьере под Челябинском спасатели ищут исчезнувшего ребенка
Алексей Текслер требует от властей Челябинска вычистить все тротуары
Алексей Текслер отправил в отставку главного по челябинским дорогам
В Челябинске пока не будут сносить деревья на улице Дарвина для расширения дороги
Многодетного приемного отца из Челябинской области осудили на три года условно
Власти Челябинской области сменили приоритет в дорожном хозяйстве
Теперь и брокер и банк — компания «БКС» И «БКС» представила пакет «Брокер PRO»
В Кургане водитель автобуса умер на рабочем месте
В Челябинске отвалившееся на ходу колесо иномарки травмировало пешехода
Текслер уволил главного по дорогам в Челябинске
Берег Смолино в черте Челябинска огородили забором
Кафе в Челябинске не стали штрафовать за предложение «брать в рот»
В майские праздники челябинские абоненты Tele2 посетили 101 страну
Василевский филиал Челябинвестбанка отметил 25-летие деятельности
В Челябинске подскочат в цене отопление и горячая вода
«Все бы так!» Водитель маршрутки приклеил в салоне фото своего прадеда
Из магазинов Челябинской области чаще всего воруют красную икру и коньяк: кто и зачем
В Челябинске закрасили нецензурщину на заборе зоопарка
«Можно писать в прокуратуру»: на крыше ТК «Курчатов» в Челябинске хотят поставить павильоны общепита
Как провезти велосипед на электричке бесплатно в Челябинск
Проект благоустройства сквера у ЮУрГУ в центре Челябинска изменят после критики горожан
В аэропорту Челябинска задержали авиадебошира
Штормовое предупреждение: гроза с градом накроет Челябинскую область
Жительница Челябинска продает двухметровую статую Хищника за 800 тысяч
Рабочий погиб из-за случайного прикосновения в цехе на ЧМК