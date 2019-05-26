Как у шпионов: в Кургане с автомобильных номеров сами пропадают буквы и цифры
В Кургане Госавтоинспеция начала массовую замену автомобильных номеров, у которых во время экспулатации неожиданно пропали буквы и цифры, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».
Оказалось, что при производстве металлических знаков завод нарушил технологию. В результате около трех-четырех тысяч номеров получились бракованными. Речь идет о номерах таких серий, как УМЕ, ХМЕ, АМК и ВМК. На отслоение пленочного покрытия букв и цифр уже пожаловались порядка двух сотен автолюбителей.
Всем им заменят номера бесплатно. Для этого нужно обратиться в Госавтоинспекцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU