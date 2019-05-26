2019-05-26T18:02:47+03:00
Общество

В Челябинске устроили фотосессию с больным львенком

Зоозащитник Карен Далакян проверил здоровье малыша
Инна КУМЕЙКОАндрей СОКОЛОВ
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Этот львенок вынужден работать за еду манекеном. Кадр с видео.Этот львенок вынужден работать за еду манекеном. Кадр с видео.
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— Вместе с коллегами-зоозащитниками мы устроили своеобразный рейд: к нам поступила информация о том, что в Челябинске проходит фотосессия с львенком, который накачан транквилизаторами, — рассказал Карен журналистам КП — Челябинск.

Карен записался на фотосессию, оплатил и в назначенное время с товарищами пришел в студию.

— Что удивило, это — очередь на съемку, все было рассчитано по минутам. По моим подсчетам за три дня фотосессии пришло не менее ста человек!

Оказалось, что у львенка нет никаких документов, только бумага о том, что он куплен в передвижном зверинце.

— Владелица малыша — из Твери. Она гастролирует по стране с ним… Ему уже год, но он очень маленький. Хозяйка говорит, что его мать была миниатюрная.

Карен осмотрел львенка. Следов психотропных препаратов мы не увидели: зрачки нормальные, реакция нормальная, двигается нормально. Но есть признаки рахита: зубы до сих пор молочные, проваливается спина.

— Хозяйка сказала, что покупает ему филе индюшки. Но это белок, а ему нужен кальций. Документы о прививках отсутствуют. Мы связались с министерством сельского хозяйства. Завтра они организуют проверку. Скорее всего, возьмут его на карантин, проверят его на бешенство.

P.S. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Такую рекламу фотосъемок разместили в соцсетях. Фото: vk.com

Такую рекламу фотосъемок разместили в соцсетях. Фото: vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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