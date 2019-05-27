Долой шпаргалки и телефоны: школьники из Челябинской области начали сдавать ЕГЭ

СЕГОДНЯ 08:35 2019-05-27T09:53:09+03:00

ЕГЭ откроет вчерашним школьникам дорогу во взрослую жизнь. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Первыми они напишут работы по географии и литературе

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В понедельник, 27 мая, на Южном Урале стартовала кампания по сдаче ЕГЭ. Уже сегодня выпускникам предстоит написать работы по географии и литературе, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.

Что важно знать о приемной кампании в ЮУрГУ 00:00 00:00

— Единый государственный экзамен по географии в этот день планируют сдавать 262 участника, а на ЕГЭ по литературе зарегистрировались 937 человек. Еще один участник будет сдавать литературу в форме государственного выпускного экзамена. Продолжительность написания работы по географии составит ровно 3 часа, по литературе — 3 часа 55 минут, — уточняют в пресс-службе.

В этом году рейтинг популярности предметов выглядит следующим образом:

— 95% выбрали русский язык;

— 56% — профильную математику;

— 48% — обществознание;

— 38% — базовую математику;

— 23% — физику;

— 21% — биологию;

— по 15% выпускников будут сдавать информатику, химию и историю;

— 10% — английский язык;

— 7% — литературу;

— и 2% выбрали географию.

Расписание ЕГЭ и ГВЭ есть на сайте официального информационного портала ЕГЭ.

Напомним, в период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ГИА можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17.

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ИСТОЧНИК KP.RU