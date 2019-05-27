Челябинску век не догнать Москву в экономическом развитии
Век воли не видать! Нет, ну, а как еще скажешь о выводах аналитиков столичного КБ «Стрелка», которых цитирует канал РБК: «Среднему городу-миллионнику потребуется 100 лет, чтобы догнать Москву 2017 года по уровню подушевого валового продукта. Крупным городам нужны инвестиции, их власти должны быть мотивированы на ускорение экономик».
Валовый городской продукт создается в городе за определенный срок (год или квартал). Сумма всех ВГП и продукта, который производятся вне городской черты, складывается в ВВП всей страны.
В России 16 городов-миллионников. Аналитики разделили города на две группы:
— продвинутые, со средним темпом прироста ВГП в 1,4%: Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Самара и Краснодар. Если они ускорят собственную экономику до 5,9%, они достигнут уровень Москвы через десять лет.
— отстающие: Воронеж, Омск, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Пермь, Красноярск и Нижний Новгород.
Наши темпы прироста валового городского продукта — 0,2%. Нужен век, чтобы догнать уровень жизни в Москве образца 2017 года.
ИСТОЧНИК KP.RU