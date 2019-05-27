Челябинску век не догнать Москву в экономическом развитии

СЕГОДНЯ 12:27 2019-05-27T12:29:30+03:00

У нас есть 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню жизни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столичные аналитики подсчитали, когда улучшится жизнь в российских городах-миллионниках

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Век воли не видать! Нет, ну, а как еще скажешь о выводах аналитиков столичного КБ «Стрелка», которых цитирует канал РБК: «Среднему городу-миллионнику потребуется 100 лет, чтобы догнать Москву 2017 года по уровню подушевого валового продукта. Крупным городам нужны инвестиции, их власти должны быть мотивированы на ускорение экономик».

Валовый городской продукт создается в городе за определенный срок (год или квартал). Сумма всех ВГП и продукта, который производятся вне городской черты, складывается в ВВП всей страны.

В России 16 городов-миллионников. Аналитики разделили города на две группы:

— продвинутые, со средним темпом прироста ВГП в 1,4%: Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Самара и Краснодар. Если они ускорят собственную экономику до 5,9%, они достигнут уровень Москвы через десять лет.

— отстающие: Воронеж, Омск, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Пермь, Красноярск и Нижний Новгород.

Наши темпы прироста валового городского продукта — 0,2%. Нужен век, чтобы догнать уровень жизни в Москве образца 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU