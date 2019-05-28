Дорога до школы в Челябинской области превратилась в реку
В Миассе после небольшого дождя затопило участок улицы Богдана Хмельницкого. Единственный путь к школе №9 оказался под водой. Лужа размером в несколько сотен метром появляется здесь регулярно на протяжении многих лет. Последний раз ее откачивали с помощью коммунальной техники в начале апреля. На проблему обратили внимание активисты общественного движения «Гражданский патруль».
— Эти 300 метров дороги с глубокими ямами — давняя болячка города, люди годами ездят по нему с детьми и периодически попадают в водную ловушку. После нашего обращения и внимания СМИ администрация города приняла решение реконструировать ливневую канализацию до конца 2019 года. Однако, до сих пор ситуация остается критической, — рассказывает глава местного отделения «Гражданского патруля» Анна Сизова.
Ответ чиновников о том, что «ливневку» реконструируют, а на проблемном отрезке дороги проведут ямочный ремонт, оказался пустым обещанием.
Сегодня, общественники снова обратились к властям города с просьбой принять экстренные меры. До проведения ремонтных работ активисты «Гражданского патруля» собираются наблюдать за опасным участком.
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В Миассе вернулась гигантская лужа возле школы.
ИСТОЧНИК KP.RU