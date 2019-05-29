2019-05-29T15:09:02+03:00
Здоровье

Жителей Челябинска ждут на бесплатные консультации врачей в городских парках

В «поликлинике под открытым небом» можно не только поговорить со специалистами, но и хорошо провести время
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба областного минздраваФото: пресс-служба областного минздрава
Изменить размер текста:

Ближайшие две недели в Челябинске пройдут Дни здоровья. В городе откроются семь площадок, чтобы жители каждого района могли получить рекомендации врачей. Будут организованы интерактивные зоны, где медики дадут советы по здоровому образу жизни. Помимо этого, посетители «поликлиник под открытым небом» смогут принять участие в праздничных представлениях и спортивных соревнованиях.

— Подобными тематическими праздниками, которые посвящены здоровому образу жизни, мы надеемся показать, что забота о себе должна быть регулярной. Наши специалисты будут напоминать гостям о необходимости своевременного обращения в медицинские организации, в том числе с профилактической целью, — рассказал главный специалист по медицинской профилактике управления здравоохранения Челябинска Дмитрий Прокопьев.

Наполнение зон в различных районах будет отличаться, поэтому челябинцы смогут побывать на всех семи площадках.

Расписание акций.

Расписание акций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинской области есть медицинский вуз, а докторов не хватает
Алексей Текслер много летал вертолетами
В Челябинской области пациентов перевозят воздушные реанимации
Высокопоставленного следователя из Челябинска отправили в колонию на восемь лет
Водитель «Яндекс.Такси» изнасиловал пассажирку в Челябинской области
Власти Челябинска разрешили построить в городе торговый центр с аквапарком
Концерт Макса Коржа в Челябинске 31 мая 2019: мэрия обеспокоена безопасностью детей
Где в Челябинской области чаще всего встречаются женихи-алиментщики
В последний путь парнишку-героя из Копейска проводят с воинскими почестями
В Челябинске на день отключат телевидение
Рейс в Анталью из Челябинска задержали из-за неисправности борта
Власти Челябинской области определились с площадями сноса ветхо-авариного жилья и новостройками
Подростки штурмуют товарные поезда в Челябинской области
Южный Урал получит грант из федерального бюджета на комфорт
Алексей Текслер потребовал оперативно закупить городам и районам контейнеры для отходов
Странное свечение в небе над Челябинской областью попало на видео
В Челябинской области увеличили региональный стандарт субсидии на оплату услуг ЖКХ
На остановках Магнитогорска старики ждут транспорт, сидя на земле
Весь Челябинск поделят на зоны ответственности, чтобы поддерживать чистоту в городе
СК предъявил обвинение в насилии над дочерью бизнесмену из Челябинской области
Игровой автомат со связанными игрушками разводит на деньги детей Челябинской области
На Южном Урале пациенту с травмой ноги предложили доползти до неотложки на четвереньках