Жителей Челябинска ждут на бесплатные консультации врачей в городских парках

СЕГОДНЯ 15:08 2019-05-29T15:09:02+03:00

В «поликлинике под открытым небом» можно не только поговорить со специалистами, но и хорошо провести время

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Ближайшие две недели в Челябинске пройдут Дни здоровья. В городе откроются семь площадок, чтобы жители каждого района могли получить рекомендации врачей. Будут организованы интерактивные зоны, где медики дадут советы по здоровому образу жизни. Помимо этого, посетители «поликлиник под открытым небом» смогут принять участие в праздничных представлениях и спортивных соревнованиях.

— Подобными тематическими праздниками, которые посвящены здоровому образу жизни, мы надеемся показать, что забота о себе должна быть регулярной. Наши специалисты будут напоминать гостям о необходимости своевременного обращения в медицинские организации, в том числе с профилактической целью, — рассказал главный специалист по медицинской профилактике управления здравоохранения Челябинска Дмитрий Прокопьев.

Наполнение зон в различных районах будет отличаться, поэтому челябинцы смогут побывать на всех семи площадках.

Расписание акций.

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ИСТОЧНИК KP.RU