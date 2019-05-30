Почти 30% жителей Челябинска признались, что их дети подвергались травле в школе
Ко Дню защиты детей социологи филиала РАНХиГС в Челябинске провели исследование — сколько челябинских школьников стали жертвами буллинга — агрессивного преследования со стороны одноклассников. Сегодня это одна из распространенных проблем в школах.
Вопрос о травле одноклассниками социологи задали родителям. 28,5% опрошенных признались, что их детей травили в школе. Чаще остальных эту позицию выбирали челябинцы с уровнем материальной обеспеченности ниже среднего.
Большинство респондентов, 65,9%, ответили, что с травлей в школе не сталкивались.
— Как правило, этот вариант ответа выбирали женщины 25-44 лет и 45-59 лет, по роду занятий — работающие по найму на частных предприятиях, индивидуальные предприниматели, руководители организаций, а также горожане, имеющие средний уровень достатка, — рассказали социологи.
Исследователи отметили, что современный буллинг осложнен активностью подростков в соцсетях. Следующий опрос как раз будет посвящен влиянию соцсетей на подростков.
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ИСТОЧНИК KP.RU