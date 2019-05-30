2019-05-30T10:55:35+03:00
Происшествия

Девятикласснику из Челябинской области, избившему одноклассницу за отказ в близости на Последнем звонке, грозит срок

Девушка с серьезными травмами в больнице
Валентина ВАГАНОВА
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По словам родственников, ни парень, ни его родители, даже не извинились перед девушкой.По словам родственников, ни парень, ни его родители, даже не извинились перед девушкой.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Для школьницы из Сатки Последний звонок закончился на больной койке. Девушку жестоко избил одноклассник. О произошедшем в соцсетях рассказали очевидцы.

— 23 мая в травматологию привезли девочку, после Последнего звонка, избитую напрочь. А причина в том, что она отказала однокласснику в интимной близости. Он избил ее так, что пришлось зашивать. Что вы за изверги-то такие! Молодость, праздник, а тут такое! — написали в группе «Подслушано Сатка».

Выпускники отмечали праздник на квартире. Когда школьница пошла домой, парень увязался за ней. Пост прокомментировала мама пострадавшей девочки Светлана. Она подтвердила, что ее дочь до полусмерти избил одноклассник.

— Спасибо тем, кто вызвал «скорую», бригаде медиков, врачу и медсестрам, которые спасли мою дочь. Если бы не вы, она погибла бы, истекая кровью. От всей семьи, от всего сердца всех вам благ. А тебя юноша я проклинаю. Ты на всю жизнь ее оставил инвалидом.

Школьницу обнаружил случайный прохожий и тут же вызвал скорую помощь. С травмами девушку отвезли в городскую больницу.

— Мой сын как увидел эту девочку, ему самому чуть плохо не стало. Девочке три часа делали операцию на голову, — рассказала местная жительница Виктория.

Сейчас с девятиклассником разбирается полиция. На него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание, которое грозит парню, три года колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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