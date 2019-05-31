Город в Челябинской области окутал запах уксуса

СЕГОДНЯ 08:20 2019-05-31T08:20:48+03:00

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Виновный в тяжелом запахе экспертами регионального Роспотребнадзора не установлены. Потому два предостережения выдано двум крупным компаниям города, работающим с химией — ООО «Ашинская производственная компания», и теплоэнергокомпании — «Сетевая компания».

Обе организации изготавливают химпродукцию и располагаются в цехах бывшего химического завода. В этих частях города ашинцы жалуются на регулярное ухудшение воздуха. Непонятные химические взвеси напоминают запах уксусной кислоты, периодически образовывают туман. В людей появляется кашель и одышка.

— После банкротства имущество Ашинского химзавода купила юридическая компания из Татарстана. Площади сданы в аренду мелким предприятиям. Они изготавливают стеклоочиститель для автомобилей, производят бытовую химию, — рассказывает глава местного отделения общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Валерий Кочергин.

Активисты результатами проверки недовольны: Роспотребнадзор не провел исследование проб воздуха на вредные примеси, ограничился «бумажной» проверкой предприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU