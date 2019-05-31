2019-05-31T08:20:48+03:00
Общество

Город в Челябинской области окутал запах уксуса

Роспотребнадзор выдал предостережение двум химическим предприятиям Аши
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Ашинцев травят запахом уксуса. Фото: группа "Гражданский патруль" vc.comАшинцев травят запахом уксуса. Фото: группа "Гражданский патруль" vc.com
Изменить размер текста:

Виновный в тяжелом запахе экспертами регионального Роспотребнадзора не установлены. Потому два предостережения выдано двум крупным компаниям города, работающим с химией — ООО «Ашинская производственная компания», и теплоэнергокомпании — «Сетевая компания».

Обе организации изготавливают химпродукцию и располагаются в цехах бывшего химического завода. В этих частях города ашинцы жалуются на регулярное ухудшение воздуха. Непонятные химические взвеси напоминают запах уксусной кислоты, периодически образовывают туман. В людей появляется кашель и одышка.

— После банкротства имущество Ашинского химзавода купила юридическая компания из Татарстана. Площади сданы в аренду мелким предприятиям. Они изготавливают стеклоочиститель для автомобилей, производят бытовую химию, — рассказывает глава местного отделения общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Валерий Кочергин.

Активисты результатами проверки недовольны: Роспотребнадзор не провел исследование проб воздуха на вредные примеси, ограничился «бумажной» проверкой предприятий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Килограммы сахарной ваты и научное шоу — 1 июня челябинцы отметят День защиты детей
У сельских бюджетников в Челябинской области вырастет компенсация за коммуналку
Во дворы Челябинска вернулся бродячий клоун
В Челябинской области живет высокогорный кот
В Челябинске девушки гуляют в бальных платьях, а в Кургане — в пижамах
Челябинцев приглашают на бесплатный концерт у фонтана
Житель Челябинской области устроил кормушку для голубей прямо на капоте Porsche
В Челябинске с фасада 16-этажного дома обрушились кирпичи прямо на тротуар
В Челябинске маршрутку арестовали за долги во время рейса
Ко Дню защиты детей жителей Челябинска приглашают сдать кровь для больных ребятишек
В центре Челябинска продолжают гибнуть голубые ели
Алексей Текслер готовит обращение в Москву по достройке федеральной трассы М5
Челябинская область решит квартирный вопрос сельских учителей
Алексей Текслер запретил бездумную оптимизацию в медицине
На Южный Урал надвигаются грозы и сильный ветер
В Магнитогорске школьник утонул после сдачи первого госэкзамена