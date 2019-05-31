Исторический момент: начался отбор музыкантов в симфонический оркестр Челябинска
В понедельник, 4 июня, Челябинская филармония начнет прослушивать музыкантов в симфонический оркестр города, сообщает региональное министерство культуры.
О том, что городу-миллионнику нужен свой симфонический оркестр, много раз заявляли такие известные уважаемые музыканты, как Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Денис Мацуев. И вот свершилось: объявлен набор музыкантов. Претенденты приедут в Челябинск из разных регионов страны.
Конкурсные прослушивания будут проходить в Концертном зале Прокофьева:
— 4-5 июня струнные инструменты;
— 6 июня деревянные духовые инструменты;
— 7-8 июня медные духовые и ударные инструменты.
Результаты объявят 16 июня. Первые выступления городского симфонического оркестра пройдут уже этой осенью.
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ИСТОЧНИК KP.RU