2019-05-31T11:49:56+03:00
Общество

Исторический момент: начался отбор музыкантов в симфонический оркестр Челябинска

На прослушивание люди едут со всей России
Лидия ПЕСКОВА
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Прослушивать кандидатов будет ученик Юрия Башмета.Прослушивать кандидатов будет ученик Юрия Башмета.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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В понедельник, 4 июня, Челябинская филармония начнет прослушивать музыкантов в симфонический оркестр города, сообщает региональное министерство культуры.

О том, что городу-миллионнику нужен свой симфонический оркестр, много раз заявляли такие известные уважаемые музыканты, как Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Денис Мацуев. И вот свершилось: объявлен набор музыкантов. Претенденты приедут в Челябинск из разных регионов страны.

Конкурсные прослушивания будут проходить в Концертном зале Прокофьева:

— 4-5 июня струнные инструменты;

— 6 июня деревянные духовые инструменты;

— 7-8 июня медные духовые и ударные инструменты.

Результаты объявят 16 июня. Первые выступления городского симфонического оркестра пройдут уже этой осенью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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