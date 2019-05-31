В Челябинске пройдет большой праздник для всех детей с подарками
Можно будет сделать кадр в фото-зоне, отведать полевой кухни и выиграть путевку на летний отдых
На празднике разыграют ценные призы. Будьте активнее! Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:
2 июня в парке Гагарина в Челябинске проведут праздник «Мир для детей». Его устраивает общественный совет при региональном ФСИН. Приурочен он ко Дню защиты детей.
— Самые активные получат призы. Среди подарков путевка в детский лагерь, туры выходного дня в пансионат и на базу отдыха. Много вкусных подарков, — говорят в пресс-службе ведомства.
Будет работать полевая кухня, зоны мастер-классов. Выступят творческие коллективы. В фото-зоне можно сделать удачный кадр.
2 июня, воскресенье;
12:00 — 16:00;
ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина — летний театр у карьера.
ИСТОЧНИК KP.RU