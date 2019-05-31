2019-05-31T12:16:20+03:00
Общество

В Челябинске пройдет большой праздник для всех детей с подарками

Можно будет сделать кадр в фото-зоне, отведать полевой кухни и выиграть путевку на летний отдых
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
На празднике разыграют ценные призы. Будьте активнее! Фото: Евгения ГУСЕВАНа празднике разыграют ценные призы. Будьте активнее! Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

2 июня в парке Гагарина в Челябинске проведут праздник «Мир для детей». Его устраивает общественный совет при региональном ФСИН. Приурочен он ко Дню защиты детей.

— Самые активные получат призы. Среди подарков путевка в детский лагерь, туры выходного дня в пансионат и на базу отдыха. Много вкусных подарков, — говорят в пресс-службе ведомства.

Будет работать полевая кухня, зоны мастер-классов. Выступят творческие коллективы. В фото-зоне можно сделать удачный кадр.

2 июня, воскресенье;

12:00 — 16:00;

ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина — летний театр у карьера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«ParkCity» приглашает челябинцев на детский праздник
Руслан Гаттаров ушел в отставку
Владимир Рушанин презентовал свою книгу «Мария Васильевна Каменская. Школьная мама»
Новый сервис от «БКС Брокер» — теперь зарегистрироваться на Московской бирже можно онлайн
«Срочно нужен ветеринар»: жители Челябинска просят помочь умирающему голубю
Исторический момент: начался отбор музыкантов в симфонический оркестр Челябинска
Строительство конгресс-холла «Крылья» в Челябинске продолжится
У челябинских студентов началось трудовое лето
Российская академия наук положила глаз на пять школ из Челябинской области
Студентка МГТУ им. Г.И. Носова выиграла грант на «Тавриде»
Город в Челябинской области окутал запах уксуса
Килограммы сахарной ваты и научное шоу — 1 июня челябинцы отметят День защиты детей
У сельских бюджетников в Челябинской области вырастет компенсация за коммуналку
Во дворы Челябинска вернулся бродячий клоун
В Челябинской области живет высокогорный кот
В Челябинске девушки гуляют в бальных платьях, а в Кургане — в пижамах
Челябинцев приглашают на бесплатный концерт у фонтана
Житель Челябинской области устроил кормушку для голубей прямо на капоте Porsche
В Челябинске с фасада 16-этажного дома обрушились кирпичи прямо на тротуар
В Челябинске маршрутку арестовали за долги во время рейса
Ко Дню защиты детей жителей Челябинска приглашают сдать кровь для больных ребятишек
В центре Челябинска продолжают гибнуть голубые ели
Алексей Текслер готовит обращение в Москву по достройке федеральной трассы М5
Челябинская область решит квартирный вопрос сельских учителей
Алексей Текслер запретил бездумную оптимизацию в медицине
На Южный Урал надвигаются грозы и сильный ветер
В Магнитогорске школьник утонул после сдачи первого госэкзамена