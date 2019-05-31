В Челябинске пройдет большой праздник для всех детей с подарками

СЕГОДНЯ 12:15 2019-05-31T12:16:20+03:00

Можно будет сделать кадр в фото-зоне, отведать полевой кухни и выиграть путевку на летний отдых

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2 июня в парке Гагарина в Челябинске проведут праздник «Мир для детей». Его устраивает общественный совет при региональном ФСИН. Приурочен он ко Дню защиты детей.

— Самые активные получат призы. Среди подарков путевка в детский лагерь, туры выходного дня в пансионат и на базу отдыха. Много вкусных подарков, — говорят в пресс-службе ведомства.

Будет работать полевая кухня, зоны мастер-классов. Выступят творческие коллективы. В фото-зоне можно сделать удачный кадр.

2 июня, воскресенье;

12:00 — 16:00;

ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина — летний театр у карьера.

ИСТОЧНИК KP.RU