Под Челябинском на ремонт закрывается поворот на Лазурное и участки дороги М-5

СЕГОДНЯ 16:04 2019-05-31T16:04:06+03:00

«Кирпич» для автомобилей снимут до 20 октября

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Важная информация касается тех, кто пользуется федеральной трассой Р-254 «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск. Из-за капитального ремонта моста через канал на выезде из Челябинска у поворота на поселок Лазурный вводится ограничение движения автомобилей с 3 июня по 20 октября.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал», на ремонтируемом участке вводится реверсивное движение и снижение скорости.

Кроме того ограничено движение на трех участках трассы М-5 «Урал»:

— до 20 октября ограничено движение и организовано по схеме через путепровод в районе поселка Рощино (Сосновский район);

— до 20 сентября вводится ограничение на подъезде к Екатеринбургу. Движение будет организовано по одной полосе по левому проезду на выезде из Челябинска.

— до 30 августа ограничено движение в районе поселков Янгиюл и Таскино.

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ИСТОЧНИК KP.RU