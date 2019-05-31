В Челябинске полицейским присваивают оригинальные звания

СЕГОДНЯ 20:03 2019-05-31T20:09:00+03:00

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Наша полиция стала ближе к народу. Узнать, кто твой участковый можно в лифте — с рекламного щита. Бывает, развешивают листовки с данными инспекторов во дворах, на информационных стендах.

На улице Молдавской установили баннер вдоль дороги «Ваши участковые». Фото двух инспекторов и подпись: ФИО и звание.

Видимо, верстальщик макета очень торопился, как и корректор. Звание инспектора Каримова Вадима Салимьяновича указано так: «Полициикапитан полиции». Видимо, и заказчик, ГУ МВД России по Челябинской области, тоже торопился и утвердил макет.

Или в полиции новые звания ввели?

Покрупнее вот. Фото: группа "8 квартал (Челябинск)" vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU