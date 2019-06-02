2019-06-02T10:22:53+03:00
Общество

Долгожданный ТРК рассердил жителей Челябинска

Люди требуют снести часть здания под своими окнами
Лидия ПЕСКОВА
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Горожане не могут уснуть и проветрить квартиры из-за шума и выхлопов фур.Горожане не могут уснуть и проветрить квартиры из-за шума и выхлопов фур.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Очередной градостроительный скандал разгорается на Северо-Западе Челябинска. Горожане, живущие в конце проспекта Победы, не поделили территорию с новым торгово-развлекательным комплексом «Космос», сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Люди возмущены, что ТРК построили слишком близко к жилому дому. Из-за этого горожане страдают от постоянного шума и выхлопных газов: в комплексе постоянно работают вытяжки, трансформаторы, днем то и дело подвозят товары фуры, а по ночам тишину нарушает мусоровоз.

Жителям многоэтажки удалось встретиться с представителями владельца «Космоса». Людям пообещали уже этим летом благоустроить прилегающую территорию — озеленить ее при помощи деревьев, а также положить «лежачих полицейских». Однако челябинцы требуют большего: не вывозить мусор ночью и вести разгрузку товара не под окнами жилого дома, а с торца здания. Самое радикальное предложение — снести часть здания со стороны жилого дома, создав дополнительное пространство между многоэтажкой и ТРК.

На эти претензии-предложения руководство компании, владеющей ТРК, даст ответ в течение двух недель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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