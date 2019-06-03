«Дети и воспитатели не слышат друг друга»: во дворе детского сада в Челябинске почти в 1,5 раза превышен уровень шума

СЕГОДНЯ 10:00 2019-06-03T10:03:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Детский сад №35 на Университетской Набережной не прошел проверку Роспотребнадзора по уровню шума. В его дворе невозможно спокойно гулять из-за расположенной рядом дороги. На детской площадке не только шумно, но и пыльно.

Тревогу забили активисты общественной организации «Гражданский патруль». Он узнали, что из-за соседства с крупной автомагистралью дети и воспитатели не слышат друг друга во время прогулок. Написали обращение в Роспотребнадзор с требованием провести проверку.

Санинспекторы сделали замеры. Они показали, что загрязняющие вещества не превышают нормы. А вот уровень шума превышен почти в 1,5 раза — достигает 63 дБ, при норме в 45 дБ.

Уровень шума превышен в 1,5 раза. Фото: Гражданский патруль

Результаты мониторинга общественники передали в мэрию с требованием устранить нарушения. Однако, вряд ли ситуацию можно исправить.

— Снизить звуковую нагрузку от автомагистрали в сложившихся условиях практически невозможно. Детский сад соседствует с крупной развязкой мостового перехода через реку Миасс у Шершневской плотины. Территория дошкольного учреждения уже огорожена шумовыми экранами, но эти меры не помогают, — считает активист движения Михаил Дружинин.

А из-за нового ТРК потом машин здесь еще увеличится.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU