Зачем на улице Дарвина пилят лиственницы

СЕГОДНЯ 13:56 2019-06-03T13:57:04+03:00

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Раскидистые лиственницы в нежно-зеленом кружеве молодой хвои упали сегодня под визжащими пилами. Горожан словно током подбросило: рубят-таки на кольце перекрестка улиц Дарвина — Блюхера! Значит, все же устроят Т-образную смычку дорог, закатав огромную лужайку в асфальт.

— Администрация Челябинска отказалась от идеи Т-образного перекрестка. Мы разорвем кольцо дорогой на две части, условно продлив ул. Дарвина. Установим светофоры, — объяснил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь главы города Владимир Сафонов. — То есть, если мы будем ехать из центра города, на новом участке сможем повернуть налево, на ул. Дарвина.

Сафонов пояснил, что на кольце растет 400 деревьев. Под его разрыв вырубят 60 тополей и лиственниц.

— По окончании устройства новой дороги на двух образовавшихся островах мы высадим 92 дерева-крупномера и 147 кустарников: нынешней осенью и весной 2020 года, — сказал Сафонов.

А что по сносу деревьев на ул. Дарвина для расширения дороги, ведущей к строящемуся мосту по Троицкому тракту?

— На снос этих деревьев главой региона Алексеем Текслером наложен запрет, — объяснил Сафонов.

ИСТОЧНИК KP.RU