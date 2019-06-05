Жителям Челябинска в который раз принесут новые квитанции за свет
На Южном Урале опять меняется гарантирующий поставщик электричества. На практике это означает одно: квитанции будут приходить от новой конторы. Это «Уральская энергосбытовая компания», или коротко — «Уралэнергосбыт», сообщает министерство энергетики России.
Официально компания «Уралэнергосбыт» приступит к работе 1 июля 2019 года. Квитанции с ее логотипом упадут в наши почтовые ящики в августе. Однако формально организация уже работает на нашем рынке под брендом «Фортум — Новая генерация». Просто в мае компания поменяла свое название и еще раз прошла процедуру утверждения в Министерстве энергетики.
Напомним, до 1 июля 2018 года гарантирующим поставщиком электроэнергии в Челябинске была компания «Челябэнергосбыт». Из-за того, что она накопила миллиардные долги и прочие нарушения, компанию лишили статуса гарантирующего поставщика. После этого временно ее функции исполняла компания «МРСК Урала».
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ИСТОЧНИК KP.RU