Отпуск стал роскошью: жители Челябинска массово отказываются уходить с работы на отдых
Социологи попросили челябинцев рассказать, где они отдыхали в прошлом году. Ответы жителей города удивили: едва ли не половина взрослого населения мегаполиса все еще не отгуляла прошлогодний отпуск. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского филиала РАНХиГС.
Социологи получили такие ответы:
— 39% опрошенных не ходили в отпуск в 2018 году;
— 31% горожан провели отпуск дома и на курортах Челябинской области;
— 23% опрошенных смогли выбраться в другие регионы России;
— и только 6% опрошенных побывали за границей.
Интересно, что за границу ездили люди с доходами выше среднего — предприниматели и руководители организаций. Среди путешественников по России оказалось много студентов. А в родном регионе чаще всего отдыхали наемные работники и работающие пенсионеры.
Год назад социологи спрашивали у челябинцев о планах на лето. Тогда каждый десятый планировал отдохнуть за границей. Это гораздо больше, чем выехали из России на самом деле.
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ИСТОЧНИК KP.RU