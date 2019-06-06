2019-06-06T08:36:15+03:00
Общество

Отпуск стал роскошью: жители Челябинска массово отказываются уходить с работы на отдых

Южноуральцы все чаще отказываются от курортов
Лидия ПЕСКОВА
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Многие челябинцы отказываются от отпуска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.Многие челябинцы отказываются от отпуска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.
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Социологи попросили челябинцев рассказать, где они отдыхали в прошлом году. Ответы жителей города удивили: едва ли не половина взрослого населения мегаполиса все еще не отгуляла прошлогодний отпуск. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского филиала РАНХиГС.

Социологи получили такие ответы:

— 39% опрошенных не ходили в отпуск в 2018 году;

— 31% горожан провели отпуск дома и на курортах Челябинской области;

— 23% опрошенных смогли выбраться в другие регионы России;

— и только 6% опрошенных побывали за границей.

Интересно, что за границу ездили люди с доходами выше среднего — предприниматели и руководители организаций. Среди путешественников по России оказалось много студентов. А в родном регионе чаще всего отдыхали наемные работники и работающие пенсионеры.

Год назад социологи спрашивали у челябинцев о планах на лето. Тогда каждый десятый планировал отдохнуть за границей. Это гораздо больше, чем выехали из России на самом деле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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