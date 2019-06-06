2019-06-06T18:59:48+03:00
Общество

Челябинску пообещали купить 65 низкопольных автобусов

Говорят, они выйдут на линию до конца года
Лидия ПЕСКОВА
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Новые автобусы будут низкопольные. В такие будет легко вкатить коляску с младенцем.Новые автобусы будут низкопольные. В такие будет легко вкатить коляску с младенцем.Фото: Павел КЛОКОВ
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Не менее 65-ти низкопольных автобусов пополнят парк городского общественного транспорта до конца 2019 года, сообщает городское управление транспорта.

Правда, для этого на уровне региона придется внести определенные поправки в законы Челябинской области, так как деньги — порядка 700 млн рублей — власти Челябинска собираются получить из областного бюджета.

Собственно закупкой автобусов займется администрация Челябинска. Ожидается, что новички выйдут на линию до конца этого года.

Последний раз автобусы для Челябинска закупали в 2017 году. Новых машин было всего лишь десять.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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