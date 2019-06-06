Челябинску пообещали купить 65 низкопольных автобусов
Не менее 65-ти низкопольных автобусов пополнят парк городского общественного транспорта до конца 2019 года, сообщает городское управление транспорта.
Правда, для этого на уровне региона придется внести определенные поправки в законы Челябинской области, так как деньги — порядка 700 млн рублей — власти Челябинска собираются получить из областного бюджета.
Собственно закупкой автобусов займется администрация Челябинска. Ожидается, что новички выйдут на линию до конца этого года.
Последний раз автобусы для Челябинска закупали в 2017 году. Новых машин было всего лишь десять.
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ИСТОЧНИК KP.RU