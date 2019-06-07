2019-06-07T18:16:19+03:00
Общество

Найден виновный в пожаре на стройплощадке конгресс-холла «Крылья»

Увы, подвел человеческий фактор
Ольга АНТОНОВА
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Полыхало 8 апреля знатно.Полыхало 8 апреля знатно.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Челябинская прокуратура выяснила, кто устроил пожар на стройплощадке конгресс-холла «Крылья», что на набережной реки Миасс.

Огромные клубы черного дыма повалили 8 апреля. Горожане, оказавшиеся в этот момент неподалеку, нащелкали «апокалипсических» снимков и заполонили ими соцсети.

Горело густо. Позже выяснилось, полыхнул один из стройматериалов — утеплитель. Огонь охватил 100 квадратных метров площадки. Пламя тушили три бригады.

Прокуратура Челябинска организовала проверку. Установлено, что сотрудник подрядной организации, компании «Стройбат», работал газовой горелкой в опасной близости от складирования утеплителя. Искра, и все вспыхнуло. А огнетушителя рядом не было.

Возбуждено административное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Материалы переданы в государственный пожарный надзор.

Кстати, власти региона не рассматривают «Крылья» в качестве площадки саммитов ШОС и БРИКС. Пока вообще неясно, что на берегу и в русле Миасса появится. Смета в 18-20 млрд руб, озвученная при экс-губернаторе Дубровском, властям региона кажется необоснованно-высокой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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