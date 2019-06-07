Челябинская студентка выкормила птенцов, выпавших из гнезда

СЕГОДНЯ 19:31 2019-06-07T19:32:43+03:00

Такими беспомощными птенцы были, когда Олеся нашла их в парке. Фото: архив героя публикации.

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Будущий программист Олеся Пилипенко заменила трем слепым малышам отца и мать. Во время прогулки по парку им. Гагарина студентка четвертого курса ЧелГУ нашла голых крошечных птенцов.

— На траве у лыжной базы я разглядела трех птенцов. Они были без перьев. Рядом валялось гнездо. Скорее всего, порыв ветра снес его с дерева. Родителей птенцов нигде не было. Потому я забрала подкидышей домой, — рассказала Олеся корреспонденту «КП-Челябинск».

Дома студентка долго искала информацию о выкармливании птиц. Оказалось, кормить желторотых нужно три-пять раз в день! Именно так птицы поднимают свою детвору.

— Я поначалу не отходила от малышей. Первую неделю кормила червяками: купила их замороженными в зоомагазине. Потом начала готовить питательную смесь: взбивала в блендере творог, яйца, добавляла молока. И выкармливала из пипетки.

Через неделю птенцы покрылись пером, встали на тонкие ножки, трепещут крылышками. Орлы! Точнее, щеглы или чижи. Олеся кормит их отварной зерновой смесью.

— В зооприюте «Спаси меня!» ветврача Карена Даллакяна Олесе одолжили просторную клетку. «Орлята» учатся в ней летать: спрыгивают с жердочки, вспархивают вверх. Через две недели будут выпускать.

Сейчас птахи покрылись пером. Фото: архив героя публикации.

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ИСТОЧНИК KP.RU