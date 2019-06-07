2019-06-07T19:32:43+03:00
Дом. Семья

Челябинская студентка выкормила птенцов, выпавших из гнезда

Для найденышей составили особое меню
Людмила СТЕПАШКИНА
Поделиться:
Такими беспомощными птенцы были, когда Олеся нашла их в парке. Фото: архив героя публикации.Такими беспомощными птенцы были, когда Олеся нашла их в парке. Фото: архив героя публикации.
Изменить размер текста:

Будущий программист Олеся Пилипенко заменила трем слепым малышам отца и мать. Во время прогулки по парку им. Гагарина студентка четвертого курса ЧелГУ нашла голых крошечных птенцов.

— На траве у лыжной базы я разглядела трех птенцов. Они были без перьев. Рядом валялось гнездо. Скорее всего, порыв ветра снес его с дерева. Родителей птенцов нигде не было. Потому я забрала подкидышей домой, — рассказала Олеся корреспонденту «КП-Челябинск».

Дома студентка долго искала информацию о выкармливании птиц. Оказалось, кормить желторотых нужно три-пять раз в день! Именно так птицы поднимают свою детвору.

— Я поначалу не отходила от малышей. Первую неделю кормила червяками: купила их замороженными в зоомагазине. Потом начала готовить питательную смесь: взбивала в блендере творог, яйца, добавляла молока. И выкармливала из пипетки.

Через неделю птенцы покрылись пером, встали на тонкие ножки, трепещут крылышками. Орлы! Точнее, щеглы или чижи. Олеся кормит их отварной зерновой смесью.

— В зооприюте «Спаси меня!» ветврача Карена Даллакяна Олесе одолжили просторную клетку. «Орлята» учатся в ней летать: спрыгивают с жердочки, вспархивают вверх. Через две недели будут выпускать.

Сейчас птахи покрылись пером. Фото: архив героя публикации.

Сейчас птахи покрылись пером. Фото: архив героя публикации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Найден виновный в пожаре на стройплощадке конгресс-холла «Крылья»
Профилакторий, построенный на Изумрудном карьере при экс-мэре Челябинска Давыдове, продается
В Челябинске в ТРК едва не пострадала беременная женщина
Алое поле в Челябинске закроют чугуном и гранитом
В Курганской области будут давать свой «дальневосточный гектар»
Магнитогорский суд лишил отца Вани Фокина водительских прав
В Челябинске парк имени Терешковой превратят в космопорт
Здание налоговой службы загорелось в Челябинской области
Дома-долгострои в Челябинске возведут с помощью Фонда защиты прав дольщиков
Просроченный паспорт позволил женщине из Челябинской области накормить сына
Челябинская область получит современный экологичный транспорт
На федеральных трассах Челябинской и Курганской областей ради садоводов ограничат ремонты
Чистое небо. На ПМЭФ подписаны соглашения о сокращении выбросов предприятий в Челябинске
Проезжую часть на Свердловском проспекте перекроют до вторника
Подозреваемого в педофилии полицейского из Челябинской области заключили под стражу
Стало известно, почему в Челябинске все утро не отключали фонари
Специалисты ЧелГУ обсудили с бизнесом трудоустройство инвалидов
В Челябинской области пьяный водитель снес пешехода, вылетел в кювет и перевернулся
Урбанист Лев Владов отвоевал для челябинцев тротуар у парковки в центре города