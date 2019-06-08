2019-06-08T12:14:14+03:00
Общество

Художники завершили работу над граффити на разрушенном доме в Магнитогорске

На фасадах появились белые облака и птицы в стиле оригами
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com Тимур АбдуллаевФото: vk.com Тимур Абдуллаев
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Южноуральские граффитисты Тимур Абдуллаев и Михаил Котлованов расписали торцевые стены многоэтажки на проспекте Карла Маркса, 164. На одной стене они нарисовали белые облака, на другой — взмывающую в небо стаю белых бумажных птиц. Всего их 39 по числу погибших от взрыва.

Об окончании оформительских работ на своей страничке в соцсети рассказал магнитогорский художник Тимур Абдуллаев.

— Наконец-то завершили роспись двух фасадов в Магнитогорске. 39 птиц и облака, на месте трагедии унесшей так много жизней, — пишет Тимур.

Над композицией ребята трудились почти неделю с раннего утра до позднего вечера. Художники говорят, что в процессе работы получили много благодарных откликов от горожан.

Напомним, что за такой вариант мемориала высказались сами жильцы. Ранее они единогласно отказались от установки часовни, памятника или стелы на месте трагедии.

Сейчас на месте обрушившегося подъезда строят сквер, в котором в честь погибших высадят 39 деревьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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