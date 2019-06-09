Главу села в Челябинской области поймали на взятке пшеницей

СЕГОДНЯ 08:49 2019-06-09T08:49:22+03:00

За это ему грозит до десяти лет колонии

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Коррупционный скандал в Чесменском районе. Здесь оперативники вышли на главу села. Тот якобы злоупотребял полномочиями в обмен на взятку. Причем мзду давали не деньгами,а натуральным продуктом — сельхоз культурами и зерном пшеницы.

В обмен на это чиновник передал бизнесмену 34 гектара сельской земли. Формально, территория оставалась за поселком, но коммерсант пользовался ей и не платил арендную плату.

— В отношении бывшего главы администрации сельского поселения возбуждены уголовные дела получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Максимальная санкция по данным частям статей 10 и 4 года лишения свободы, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Вскоре дело начнут разбирать в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU