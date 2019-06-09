Кафе в стиле «Властелина колец» появилось под Челябинском

СЕГОДНЯ 12:05 2019-06-09T12:05:14+03:00

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Поклонники авторских сказок Джона Толкина могут ликовать: неподалеку от Челябинска появилось кафе в стиле книжного Средиземья. Называется оно «Хоббит». Основное блюдо меню — пельмени с различными начинками: домашний сыр, конина, крольчатина.

— У входа гостей встречает гном Гимли, а чуть поодаль можно увидеть эльфа Леголаса. Меню, кстати, тоже в стиле Толкина: пельмени из конины называются «Отряд Торина», а окрошка на квасе — «закуска гнома Глойна», — сообщает Центр развития туризма Челябинской области

Заведение расположено в поселке Садовый Сосновского района. Здесь же можно пообщаться с животными, полюбоваться прекрасными павлинами, покататься на ослике, попрыгать на батуте, приобрести фермерскую продукцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU