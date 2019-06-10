И так сойдет: в Челябинской области дорожную разметку нанесли поверх ям
В Нязепетровске дорожники нарисовали разметку прямо поверх ям и луж. На некоторых участках линия проходит по огромным дырам в асфальте, а где-то обрывается и размывается в луже.
— Друзья! Поздравляю вас с обновленной разметкой. Год другой, проблемы те же. Логично подумать, вначале ведь необходимо провести ремонт дорожного покрытия, после чего наносить разметку. Верно? У нашей администрации другой взгляд на ситуацию, — написал местный житель в группе во ВКонтакте «Подслушано Нязепетровск».
Дорожники не заморачивались. Фото: Подслушано Нязепетровск.
В комментариях нязепетровцы поддержали возмущения автора поста.
— О, да! Тоже видела. Ну, смех и грех! Как обычно все через… — прокомментировала Ольга.
— Все это смешно только отчасти, на все эти художества из городского бюджета выделено 700(!) тысяч рублей, правда, в эту сумму войдет еще и светофор у 27-ой школы, — добавил Андрей.
Судя по отметкам геолокации на фото, такая разметка находится на разных улицах города.
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ИСТОЧНИК KP.RU