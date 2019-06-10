Жителей Челябинска насмешил енот, который пытался попасть в пивной магазин
У пивного магазина на улице Энтузиастов челябинцы заметили енота. Зверек ползал по крыльцу и даже пытался открыть дверь в заведение, но дотянуться до ручки так и не смог. Прохожие сфотографировали хвостатого и выложили снимки в соцсети.
— Возле дома Энгельса, 63 бегает енот. Может быть, потерялся, — написала Ольга Топоркова.
Пользователей позабавила ситуация — енот пытается попасть в пивной магазин.
— Он за пивом зайти хочет, а не дотягивается. А раз не дотягивается, значит 18 нет. Нефиг, — пошутили челябинцы в комментариях.
Оказалось, что енот удрал из контактного зоопарка, который находится в этом же доме. Но путешествовал зверек совсем недолго — хозяева поймали его и вернули в вольер.
Оказалось, что енот сбежал из контактного зоопарка. Фото: группа во ВКонтакте «Нетипичный Челябинск»
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ИСТОЧНИК KP.RU