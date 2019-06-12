В Челябинске кот-гопник нападает на людей и собак

СЕГОДНЯ 16:11 2019-06-12T16:11:10+03:00

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Этого котяру, живущего на ЧМЗ, прозвали гопником за типичное поведение. Во время прогулки он не может спокойно пройти мимо людей или собак: шипит, нападает. Даже есть пострадавшие.

— Вчера вечером на улице Мира я прогуливалась со своей собачкой, и на нас напал кот. Вначале он кинулся на собаку, затем вцепился мне в ногу. Проходившие мимо люди сказали, что это уже не первый случай нападения. В результате у собаки поцарапан нос, а у меня нога болит. Будьте осторожны! — предупредила жительница Металлургического района Ирина Кузякина в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в ВК.

Особые приметы: шерсть серого цвета. Впрочем, вы его сразу узнаете. Местные жители говорят, что он не бродяжка, а домашний. Живет у пенсионерки и постоянно ее царапает. Вот она и отправляет его время от времени на улицу погулять.

Но у кота-гопника есть принципы: детей он не трогает.

— Мы вчера наблюдали эту картину. Кот только на собак кидался. Мы с детьми маленькими шли, и он их не трогал. Этот котяра сначала у магазина по Дегтярева замочил собакена, когда несчастный имел неосторожность пройти мимо него. Потом кот увязался за нами. По пути напал на бедную девушку с собачкой. Он прям повис на ее ноге. Девушка аж телефон выронила. А кот преспокойно продолжил свой путь. Проводил нас до дома, — написала Ксения Верашка.

Пользователи соцсети советуют пострадавшим на всякий случай поставить прививки от бешенства.

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ИСТОЧНИК KP.RU