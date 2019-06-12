2019-06-12T16:25:06+03:00
Общество

В Челябинске отличники получили паспорта из рук Алексея Текслера

Торжественное мероприятие прошло в День России
Андрей СОКОЛОВ
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Первый паспорт - это волнительно! Фото из архива КППервый паспорт - это волнительно! Фото из архива КПФото: Олег РУКАВИЦЫН
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12 июня — в День России — 20 челябинских школьников сильно волновались. Но не из-за ЕГЭ. Сегодня им вручил паспорта сам глава региона Алексей Текслер. Он встретился с ребятами, которые побеждают в олимпиадах, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах. Мероприятие прошло в резиденции главы.

Алексей Текслер рассказал, что сам он получал паспорт не в торжественной обстановке, но все равно волновался. Ведь это первый важный документ!

Торжественное вручение первых паспортов в День России — уже давняя традиция в Челябинской области. Также как в День Конституции РФ, День флага и другие государственные праздники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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