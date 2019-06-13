Пятилетний ребенок утонул на одной из рек в Челябинской области

СЕГОДНЯ 06:49 2019-06-13T06:54:17+03:00

Погибший ребенок уже четвертый в этом году. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В среду, 12 июня, пятилетний ребенок утонул в реке Аша на территории одноименного города, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

— Мальчик в компании со своим другом гулял у реки. По неосторожности он упал в воду и не смог выбраться на берег. Товарищ побежал за помощью к родителям. Но спасти малыша не успели, — рассказывают в пресс-службе.

По звонку взрослых на место ЧП прибыли сотрудники 10-й пожарно-спасательной части и полиции. Уже в девятом часу вечера тело ребенка нашли в 300 метрах ниже по течению.

С родителями погибшего мальчика работают психологи. Организована проверка обстоятельств трагедии.

МЧС напоминает, что это четвертый погибший ребенок с начала 2019 года. До этого дети гибли на водоемах Копейска, Магнитогорска, в Челябинске. Все дети утонули, оставшись без присмотра взрослых.

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ИСТОЧНИК KP.RU