2019-06-13T07:57:31+03:00
Общество

Как выпускникам школ из Челябинской области отправить документы в вуз по почте

О тонкостях пересылки рассказала «Почта России»
Лидия ПЕСКОВА
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Чтобы письмо с документами дошло вовремя, нужно соблюсти несколько правил.Чтобы письмо с документами дошло вовремя, нужно соблюсти несколько правил.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Письма абитуриентов обрабатываются в приоритетном порядке, а в сами вузы такая корреспонденция отвозится каждый день. Но и вчерашним школярам нужно соблюдать некие правила, чтобы их документы дошли до приемной комиссии без приключений, сообщает УФПС Челябинской области.

Чтобы документы пришли вовремя и были доставлены по правильному адресу, необходимо:

— соблюдать установленные вузом сроки (сроки доставки можно уточнить здесь);

— перепроверить почтовый адрес приемной комиссии вуза;

— правильно указать адрес (адрес получателя пишется в нижнем углу конверта, адрес отправителя — в верхнем);

— свой адрес указать полностью (это поможет документам вернуться, если неправильно указан адрес получателя);

— отправлять документы заказным письмом или бандеролью с описью вложения и уведомлением. Заказному отправлению присваивается уникальный трек-номер, который позволяет отследить весь путь письма. Опись вложения является гарантией того, что вы предоставили в вуз все необходимые документы. Уведомление, которое вернется к вам, когда письмо будет доставлено в вуз, является юридическим подтверждением получения документов.

И еще: сохраняйте квитанцию, которую вам выдадут в почтовом отделении. На ней указан трек-номер.

Также можно воспользоваться экспресс-отправлением EMS — это быстрый и удобный способ доставить письмо или посылку по России и за границу. Курьер заберет отправление в удобном для вас месте и доставит его адресату. Экспресс-отправление является регистрируемым, его доставку и вручение можно отследить с помощью трек-номера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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