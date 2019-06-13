На Таганае полностью сгорел музей природы

СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-13T09:51:20+03:00

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Национальный парк «Таганай» остался без музея природы. Деревянное здание с тремя постройками сгорело накануне вечером, 12 июня, сообщает пресс-служба парка.

— Здание уничтожено полностью. Помимо этого, повреждены два квадроцикла, автомобиль УАЗ и снегоход, которые были припаркованы во дворе. Особо ценных экспонатов в музее не было. И все же. Сгорела книга, в которой было 40 тысяч подписей в поддержку создания национального парка. Сгорели чучела животных, минералогическая коллекция, дневники наблюдений, — говорит директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.

Причиной пожара мог стать поджог, считают сотрудники парка.

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ИСТОЧНИК KP.RU