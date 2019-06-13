В Челябинске начался третий этап опрессовки: кто сидит без воды

СЕГОДНЯ 10:05 2019-06-13T10:05:52+03:00

Горячую воду отключили на две недели. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Работы проводятся сразу в двух районах города

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В четверг, 13 июня, в областном центре начался третий этап опрессовки. На две недели, до 27 июня, горячую воду отключат в домах Металлургического района и на Тополиной аллее, сообщает мэрия.

Воды не будет по следующим адресам:

— ул. 60 лет Октября: 18а, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 38а, 38б, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56;

— ул. Байкальская: 26, 35, 42, 46, 48;

— ул. Балканская: 1;

— ул. Бородинская: 14;

— ул. Б. Хмельницкого: 10, 14, 22, 23, 26, 28, 30, 30а, 34, 36, 38, 42;

— ул. Вахтангова: 2, 3, 7;

— ул. Гастелло: 4/6, 8;

— ул. Дегтярева: 4а, 5, 8, 27, 32, 39, 50, 56б, 68а, 72;

— ул. Дружбы: 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 21, 23, 27;

— ул. Жукова: 1, 1а, 3, 25, 33, 37, 37а, 38, 40;

— ул. Коркинская: 3, 5;

— ул. Краснооктябрьская: 16, 20, 20а, 26;

— ул. Липецкая: 3, 26, 29;

— ул. Мира: 1, 4, 5, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 25, 25а, 27, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 63, 63а, 100а, 102;

— ул. Обухова: 8;

— ул. Первого спутника: 1, 31;

— ул. Приборостроителей: 1, 1а, 3а, 8, 8а, 16а, 22;

— ул. Румянцева: 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5, 28, 28б, 33;

— ул. Социалистическая: 2, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 36а, 44, 48, 50, 56, 64;

— ул. Сталеваров: 1, 1а, 3, 3а, 3б, 36а, 37, 56, 58, 60, 66;

— ул. Сурикова: 1;

— ул. Трудовая: 18;

— шоссе Металлургов: 37а, 39б, 78а, 80а, 84;

— ул. Электростальская: 1, 2, 15, 17, 23, 39, 47.

На Тополиной аллее горячую воду отключат по всему микрорайону.

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