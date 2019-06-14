2019-06-14T07:33:05+03:00
Общество

В Москве наградили спасших Ваню Фокина

Главной медицинской премией России «Призвание» впервые удостоены не только врачи, но и спасатели
Ольга АНТОНОВА
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Ванюшка чувствует себя прекрасно.Ванюшка чувствует себя прекрасно.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Церемония награждения прошла в Москве в 19-й раз. Как пишет ТАСС, обычно главную медицинскую премию страны получат в четырех номинациях: «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека», «За создание нового метода диагностики», «За создание нового метода лечения» и «За верность профессии».

В нынешнем году ввели дополнительную номинацию — «Специальная премия врачам, оказывающим помощь во время войн, террористических актов, стихийных бедствий и катастроф».

Премию получила бригада врачей из Москвы, Челябинска и Магнитогорска за спасение Вани Фокина из-под завалов дома в Магнитогорске. Вместе с ними на сцену вышли и сотрудники МЧС, нашедшие под завалами ребенка — Петр Гриценко, Андрей Вальман и Андрей Федоров со своей овчаркой по кличке Хазар.

Ванечка, напомним, жив-здоров, развивается согласно возрасту. Весь нынешний год ребенок проходит реабилитацию. С помощью современных методик восстановления врачи устраняют последствия длительного сдавливания, которое перенес мальчик под бетонными обломками.

Более 36 часов Ваня в сломанной кроватке пролежал на январском крепком морозе. Первую помощь ему оказали спасатели.

Грамотным был участие в спасении ребенка медиков из Магнитогорска.

Огромное спасибо врачам московской клиники Рошаля: они вернули Ване возможность абсолютно полноценной жизни.

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Ваня Фокин в Челябинске.Валерий ЗВОНАРЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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