Директора завода в Челябинске будут судить за сокрытие миллионов от налоговой

СЕГОДНЯ 10:18 2019-06-14T10:18:26+03:00

Прокуратура считает, что директор скрыл от налоговой 26 миллионов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ему грозит штраф и реальное лишение свободы

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В Калининском райсуде будет отвечать директор предприятия из Челябинска. Его завод выпускает железобетонные изделия. Обвиняют руководителя в особо крупном сокрытии денег фирмы. С этих средств должны были взыскать недоимку по налогам.

Следователи считают, что предприниматель намеренно не отчитался о 26 млн рублей. Иначе их бы пришлось отдать в налоговый орган.

— Кроме уголовного дела, мы заявили иск на указанную сумму, чтобы деньги все-таки перевели, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По статье грозит крупный штраф и до семи лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU