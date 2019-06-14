2019-06-14T10:18:26+03:00
Происшествия

Директора завода в Челябинске будут судить за сокрытие миллионов от налоговой

Ему грозит штраф и реальное лишение свободы
Андрей АБРАМОВ
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Прокуратура считает, что директор скрыл от налоговой 26 миллионов. Фото: Олег УКЛАДОВПрокуратура считает, что директор скрыл от налоговой 26 миллионов. Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Калининском райсуде будет отвечать директор предприятия из Челябинска. Его завод выпускает железобетонные изделия. Обвиняют руководителя в особо крупном сокрытии денег фирмы. С этих средств должны были взыскать недоимку по налогам.

Следователи считают, что предприниматель намеренно не отчитался о 26 млн рублей. Иначе их бы пришлось отдать в налоговый орган.

— Кроме уголовного дела, мы заявили иск на указанную сумму, чтобы деньги все-таки перевели, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По статье грозит крупный штраф и до семи лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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