Директора завода в Челябинске будут судить за сокрытие миллионов от налоговой
В Калининском райсуде будет отвечать директор предприятия из Челябинска. Его завод выпускает железобетонные изделия. Обвиняют руководителя в особо крупном сокрытии денег фирмы. С этих средств должны были взыскать недоимку по налогам.
Следователи считают, что предприниматель намеренно не отчитался о 26 млн рублей. Иначе их бы пришлось отдать в налоговый орган.
— Кроме уголовного дела, мы заявили иск на указанную сумму, чтобы деньги все-таки перевели, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
По статье грозит крупный штраф и до семи лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU