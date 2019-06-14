Умер экс-ректор ЧелГУ Валентин Батухтин

СЕГОДНЯ 13:12 2019-06-14T13:12:24+03:00

Во время его руководства университетом вуз бурно рос и развивался

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Валентину Дмитриевичу было 85 лет. Он ушел из жизни в пятницу, 14 июня. «Любимый ректор» студентов начала 90х первого классического университета Челябинской области, Батухтин активно занимался строительством и развитием вуза. Был он прост, общителен, приветлив.

— Укрепился докторский корпус университета, расширился круг научных исследований и школ, наладились прочные связи с областным руководством, промышленными предприятиями региона, российскими и зарубежными вузами. Батухтин положил начало инклюзивному образованию в регионе. Он сохранил Аркаим, препятствовал его затоплению. Вуз в непростое перестроечное время получил международное признание. Все это — вехи «эпохи Батухтина» — говорится в сообщении пресс-службы ЧелГУ.

Валентин Батухтин был крупным ученым в области теории управления и оптимизации, теории дифференциальных игр и их приложений. Он - профессор, доктор физико-математических наук, лауреат Госпремии СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР. Ректору ЧелГУ был присвоен титул Почетного доктора Университета Северного Лондона. Он являлся членом Американского математического общества, экспертом Совета Европы и членом директората Европейской сети доступности высшего образования.

Руководил вузом 17 лет — с 1987 по 2004 год.

ИСТОЧНИК KP.RU