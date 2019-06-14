Для челябинцев бесплатную зарядку проведет звезда ушу

СЕГОДНЯ 19:17 2019-06-14T19:21:09+03:00

Звезда ушу Елизавета Исаенко проведет для челябинцев зарядку. Фото: группа "МБУ "Спортивный город г. Челябинск" vk.com

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Утренняя «Зарядка со звездой» приглашает челябинцев размяться с одной из самых титулованных воспитанниц спортивной школы «Держава» по ушу Елизаветой Исаенко.

В субботу, 15 июня, Елизавета проведет разминку для всех желающих в Саду Победы.

Спортсмены Федерации ушу с удовольствием пропагандируют активный образ жизни, физической культуры и комплекс «Готов к труду и обороне». Ушу сегодня, говорят спортсмены, — это красиво, интересно, модно и доступно.

После зарядки состоится традиционная фотосессия со спортсменкой. Начало — в 11.00. Адрес парка: улица Героев Танкограда, 79.

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