Для челябинцев бесплатную зарядку проведет звезда ушу
Утренняя «Зарядка со звездой» приглашает челябинцев размяться с одной из самых титулованных воспитанниц спортивной школы «Держава» по ушу Елизаветой Исаенко.
В субботу, 15 июня, Елизавета проведет разминку для всех желающих в Саду Победы.
Спортсмены Федерации ушу с удовольствием пропагандируют активный образ жизни, физической культуры и комплекс «Готов к труду и обороне». Ушу сегодня, говорят спортсмены, — это красиво, интересно, модно и доступно.
После зарядки состоится традиционная фотосессия со спортсменкой. Начало — в 11.00. Адрес парка: улица Героев Танкограда, 79.
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ИСТОЧНИК KP.RU