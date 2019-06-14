Центр Челябинска на полдня останется без света

СЕГОДНЯ 20:03 2019-06-14T20:03:06+03:00

Половина Челябинска в субботу останется без света. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Хорошо, что летом светает рано, впотьмах сидеть не придется. Правда, завтракать придется всухомятку. Зато холодильник разморозить можно.

В субботу, 15 июня, до 11.00, «МРСК Урала» отрубает электроснабжение на челябинских подстанциях из-за ремонтных работ на сетях.

Активисты движения «Гражданский патруль» - Челябинск» напоминают схему отключения.

— Подстанция «Западная» (01.30 — 11.00). Питает:

ШГЭС (РП 70), ТРК «Калибр», «Полет», «Лесопарковый» ЖК, «Полет» ф.9,16,36, НИИТ ф.20, ЮУрГУ, ЧГАУ, Управление наркоконтроля, ГУ МВД России по Челябинской области, Управление Федерального казначейства по Челябинской области, «Западная» котельная по ул. Энтузиастов от РП 55, бассейн ЮУрГУ. Так же район, ограниченный улицами: ул. Коммуны, ул. Энгельса, пр. Ленина, Свердловский пр., ул. Воровского, ул. Худякова, ул. Лесопарковая;

— Подстанция «Спортивная» (1.30 — 11.00). Питает:

КРК «Мегаполис», Краеведческий музей, ТК «Молния» ул. Труда, Зоопарк, ПКиО им. Гагарина, Спорткомплекс «Динамо», ЛД «Уральская Молния», «Макфа», поселок Мелькомбината, КХП им. Григоровича, Метрострой, ЧТТУ 43, ЖК «Манхэттен», гостиница «Редиссон Блю», ТРК «Гагарин Парк». Так же район ограниченный улицами: пр. Победы — ул. Краснознаменная — ул. Косарева — ул. Северо-Крымская — ул. Труда — Свердловский пр.- Братьев Кашириных, ул. Герцена.

В первой половине субботы некоторые маршруты троллейбусов сменят привычную схему движения.

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