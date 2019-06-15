Скончавшийся в Курганской области учитель физкультуры мог быть наркоманом

СЕГОДНЯ 07:43 2019-06-15T07:43:32+03:00

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Надзорное ведомство проверит информацию о том, что скончавшийся накануне учитель физкультуры из села Глядянское страдал наркозависимостью, сообщает прокуратура Курганской области.

— По словам местных жителей, мужчина более десяти лет принимал запрещенные препараты. Если это подтвердится, будут наказаны должностные лица, котоыре допустили учителя к работе с детьми. Употребление наркотиков является медицинским противопоказанием к такой работе, — замечают в пресс-службе.

Напомним, на днях мужчина, который работал в местной школе учителем физкультуры, попал в больницу вместе с другом. Товарища доктора сумели спасти, учитель умер. Односельчане уверены: смерть наступила от передозировки наркотиков. По их словам, в селе давно знали о пристрастии педагога, так как в деревне жизнь каждого как на ладони.

Точную причину смерти установит вскрытие.

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ИСТОЧНИК KP.RU