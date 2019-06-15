2019-06-15T11:10:51+03:00
Происшествия

Горящая «газель» на Северо-Западе Челябинска попала на видео

Очевидцы сообщают о пострадавшем водителе
Лидия ПЕСКОВА
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В машине выгорела кабина. Фото: сообщество "Регион-74".В машине выгорела кабина. Фото: сообщество "Регион-74".
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Инцидент произошел поздно вечером в минувшую пятницу, 14 июня. На перекрестке проспекта Победы и Свердловского проспекта вспыхнула грузовая «газель». Видео, снятое очевидцами, попало в социальные сети.

Свидетели происшествия говорят, что горела кабина водителя. На место ЧП приехали несколько автомобилей реанимации. Во время пожара пострадал хозяин машины, однако подробностей о его состоянии нет.

Пожар был потушен пожарным расчетом.

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В Челябинске выгорела "газель"..Видео: социальные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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