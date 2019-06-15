Горящая «газель» на Северо-Западе Челябинска попала на видео
Инцидент произошел поздно вечером в минувшую пятницу, 14 июня. На перекрестке проспекта Победы и Свердловского проспекта вспыхнула грузовая «газель». Видео, снятое очевидцами, попало в социальные сети.
Свидетели происшествия говорят, что горела кабина водителя. На место ЧП приехали несколько автомобилей реанимации. Во время пожара пострадал хозяин машины, однако подробностей о его состоянии нет.
Пожар был потушен пожарным расчетом.
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В Челябинске выгорела "газель"..Видео: социальные сети.
ИСТОЧНИК KP.RU