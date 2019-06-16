Грозовой фронт накроет Челябинскую область
Синоптики предупреждают о дождях с грозами на Южном Урале
Синоптики прогнозируют дожди с грозами в Челябинской области 16 июня. Фото: Михаил ФРОЛОВ.
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На Челябинскую область надвигается грозовой фронт. В воскресенье, 16 июня, на Южном Урале пройдут дожди. Возможны грозы, сообщает Челябинский гидрометцентр.
По области прогнозируют сильные порывы ветра до 17 м/с. В самом Челябинске будет спокойнее. Ветер 4-9 м/с, небольшой дождь с грозой. Днем 16 июня воздух прогреется до +19 градусов.
В понедельник, 20 июня, также ожидается небольшой дождь. Так что, выходя утром из дома, возьмите с собой зонт.
— В Челябинске потеплеет со среды, 19 июня. Столбик термометра поднимется до комфортных +23 градусов, — говорят синоптики.
ИСТОЧНИК KP.RU