2019-06-16T09:38:35+03:00
Дом. Семья

«Не помоешь, не поешь»: пользователей соцсетей умилила чистоплотная росомаха в Челябинском зоопарке

Трапезу хищницы сняли на видео
Сергей УФИМЦЕВ
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Росомаха по кличке Бира питается куриным мясом. Фото: Челябинский зоопарк.Росомаха по кличке Бира питается куриным мясом. Фото: Челябинский зоопарк.
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В Челябинском зоопарке сняли на видео росомаху Биру, готовящуюся к приему пищи. Сначала она прополоскала в бассейне лапы, а потом там же «помыла» кусок мяса.

Пользователей соцсетей умилила чистоплотность хищницы. Пусть вода в бассейне мутная. Тем не менее, все как у людей — мясо стоит ополоснуть перед приготовлением. Да и руки (в данном случае лапы) тоже надо мыть.

Жителей Челябинска умилила росомаха, полоскающая еду.Видео: Челябинский зоопарк

Самка росомахи по кличке Бира поселилась в Челябинском зоопарке несколько лет назад. Ее привезли из Новосибирска.

Когда она только-только приехала, сотрудники зоопарка отметили ее дружелюбие. Бира с удовольствием познакомилась и с людьми, и с ближайшими соседями по вольеру — выдрой и оцелотом.

В зоопарке росомаху обычно кормят куриным мясом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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