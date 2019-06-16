«Не помоешь, не поешь»: пользователей соцсетей умилила чистоплотная росомаха в Челябинском зоопарке
В Челябинском зоопарке сняли на видео росомаху Биру, готовящуюся к приему пищи. Сначала она прополоскала в бассейне лапы, а потом там же «помыла» кусок мяса.
Пользователей соцсетей умилила чистоплотность хищницы. Пусть вода в бассейне мутная. Тем не менее, все как у людей — мясо стоит ополоснуть перед приготовлением. Да и руки (в данном случае лапы) тоже надо мыть.
Жителей Челябинска умилила росомаха, полоскающая еду.Видео: Челябинский зоопарк
Самка росомахи по кличке Бира поселилась в Челябинском зоопарке несколько лет назад. Ее привезли из Новосибирска.
Когда она только-только приехала, сотрудники зоопарка отметили ее дружелюбие. Бира с удовольствием познакомилась и с людьми, и с ближайшими соседями по вольеру — выдрой и оцелотом.
В зоопарке росомаху обычно кормят куриным мясом.
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ИСТОЧНИК KP.RU